Successori Reda alla conquista del Giappone

Successori Reda di Valle Mosso lancia un progetto per andare alla conquista del Giappone.

Successori Reda e il progetto

Campo, marchio di abbigliamento casual, e Successori Reda di Valle Mosso hanno stretto una collaborazione per lanciare i tessuti in pura lana Merino e uno stile moderno e cosmopolita in Giappone, nascecosì una collezione realizzata in esclusiva per Barney’s che ha debuttato in queste ore a Tokyo. Tutti i capi saranno prodotti in Italia.

E i Successori Reda di recente avevano lanciato anche un appello per giovani da inserire nel proprio organico.