Valsesia meteo: precipitazioni e maltempo in arrivo

Valsesia meteo: pioggia e maltempo in arrivo. A dirlo è il bollettino meteo di Arpa Piemonte.

Valsesia meteo: pioggia e maltempo in arrivo

Da domani, mercoledì 5 giugno, sono previste precipitazioni sulla parte settentrionale del Piemonte. Il maltempo proseguirà anche giovedì. Il termometro comunque continuerà a segnare tra i 17 e i 29 gradi. Il bollettino meteo illustra il fenomeno in questo modo: «Una vasta area depressionaria sull’Europa occidentale si avvicina al Piemonte, determinando debole instabilità pomeridiana per oggi, mentre per domani l’ingresso di aria più fresca associata alla struttura causerà la formazione di temporali anche di forte intensità, inizialmente sui rilievi ma che si estenderanno a gran parte della regione nel corso del pomeriggio. La struttura rimarrà pressoché stazionaria nei giorni successivi, apportando ancora flussi umidi e perturbati che daranno origine a rovesci e locali temporali sparsi, più probabili sui rilievi ma meno intensi rispetto a mercoledì».