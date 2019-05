Zampette in vetrina: chiuso il sondaggio su Instagram, resta quello si carta. Tempi strettissimi: i coupon sono da imbucare tutti entro domani, martedì 28 maggio.

Zampette in vetrina: coupon da imbucare entro domani

Alla stretta finale il sondaggio-lampo di “Zampette in vetrina”, che dovrà decidere quali delle 612 fotografie di animali domestici arrivate a Notizia Oggi compariranno nelle vetrine di Borgosesia in occasione della festa patronale di fine giugno (ovviamente solo gli esercizi che aderiscono all’iniziativa).

Chiuso il sondaggio su Instagram

Come detto, i “like” raccolti dalle foto postate sul nostro profilo Instagram sono stati conteggiati sabato alle 24: le foto restano ovviamente postate, ma i like aggiunti dopo la scadenza non vengono conteggiati. Per sicurezza, è stato fatto uno screenshot per ogni immagine, in modo da testimoniare la correttezza del conteggio.

Il sondaggio con i coupon

Giovedì è apparso il primo coupon per votare la foto preferita, oggi in prima pagina c’è il secondo e ultimo tagliando.

Attenzione perché i tempi sono strettissimi: i tagliandi vanno imbucati nelle apposite urne entro domani, martedì 28 maggio, perché mercoledì mattina si farà l’unico giro per svuotare le urne. Per compilare correttamente il coupon occorre indicare nome dell’animale e numero che è apparso giovedì sul giornale, nella rassegna di tutte le 612 foto pervenute. Attenzione perché i coupon con solo il nome non verranno ritenuti validi.

Dove imbucare i coupon

Borgosesia: “Bareddu” (in regione Cesolo). Quarona: bar “Loopy’s”. Varallo: “Caffè centrale” e il “Cortiletto”. Serravalle: “Piccolo caffè”. Grignasco: “Bluemarine”. Gattinara: “Fermata 17” e tabaccheria “La torre”. Roasio: “Bar dello sport”. Romagnano: “L’altro caffè” (bar Bennet). Pray: “bar Cristina”. Trivero: “Teo’s cafè (palasport di Ponzone) e “Al centro”. Oltre a questi locali, i coupon possono essere recapitati nella nostra redazione in piazza Mazzini 25 a Borgosesia, ma sempre entro domani.

Quanto valgono i voti

I “like” su Instagram valgono un punto, i coupon di carta valgono invece due punti (perché qui il lavoro è maggiore, e implica anche l’acquisto del giornale). La somma di like e di coupon darà il punteggio totale che determina la classifica in base alla quale si decide quali foto andranno poi effettivamente in una delle vetrine di Borgosesia.

Quante foto andranno in vetrina?

Con precisione non possiamo ancora dirlo, perché dipende da quanti saranno i commercianti che vorranno aderire all’iniziativa. In ogni caso, parliamo di una cinquantina di immagini.

L’iniziativa a Borgosesia

Ma a che cosa serviranno queste foto? Si tratta di un’iniziativa proposta dallo staff di Ascom-Oadi “Evviva Borgosesia” per arricchire il programma della festa patronale di Borgosesia.

Una delle iniziative per animare il centro sarà quella che prevede l’esposizione della foto di un animale domestico negli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa. Abbinato all’immagine ci sarà anche un simpatico gioco a premi suon di rebus. Notizia Oggi è appunto impegnata a trovare queste foto, selezionandola tra quelle che ci hanno inviate i lettori.

La classifica finale…

…verrà pubblicata lunedì 2 giugno: forza con i voti e imbucate i coupon entro domani, con nome e numero!