A fuoco il bosco di Fobello, intervento dell’Eliossola per spegnere le fiamme | LE FOTO

A fuoco il bosco di Fobello

Intorno alle 9.30 di ieri martedì 2 luglio è arrivata la richiesta di aiuto per un incendio bosco a Fobello, le fiamme si erano sviluppate in una zona montuosa a 1500 metri di altezza a causa dei temporali della notte precedente. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Varallo, i carabinieri forestali e il nucleo Aib. Successivamente è intervenuto il Dos di Torino che, valutata la situazione, ha richiesto alla direzione regionale l’intervento dell’elicottero antincendio Eliossola. Le operazioni di spegnimento erano in corso ancora ieri sera.

In Valsesia torna la paura degli incendi. Appena qualche mese fa un rogo terribile aveva devastato l’area montana tra Serravalle, Sostegno e Lozzolo.