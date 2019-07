Altro incidente in autostrada: quattro feriti tra cui un bambina | LE FOTO

Altro incidente in autostrada: quattro feriti tra cui un bambina. Impatto tra due auto oggi pomeriggio nel Vercellese: i vigili del fuoco hanno estratto la piccola che è finita all’ospedale di Ivrea.

Un nuovo incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 23 luglio, sulle autostrade piemontesi. Questa volta è accaduito sulla A5, nel Comune di Alice Castello in direzione di Santhià.

Lo scontro ha coinvolto due auto. Una durante l’impatto si è ribaltata e l’altra è finita fuori strada. Quattro i ferito, tra i quali anche una bambina che i vigili del fuoco hanno estratto dalle auto e portati in ospedale ad Ivrea in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Santhià e Livorno Ferraris, il 118, la polizia stradale e personale dell’autostrada. Da ricordare che solo ieri sulla Torino-Milano si è verificato un incidente mortale e un altro in cui una bambina ne è uscita gravissima.