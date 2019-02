Coltivatore diretto di marijuana in casa a Masserano

Coltivatore diretto di marijuana in un appartamento a Masserano.

Coltivatore diretto di droga

In casa aveva ricreato una piccola serra per coltivare la marijuana. A finire nei guai un 34enne di Masserano scoperto dai carabinieri. Il controllo da parte degli uomini dell’Ama è avvenuto venerdì con una perquisizione in casa del 34enne. A intervenire sono stati i carabinieri di Masserano coadiuvati dai militari della stazione di Bioglio. Nell’abitazione dell’uomo sono state trovate cinque piantine di marijuana coltivate all’interno di una serra. Inoltre sempre nell’ambito della perquisizione i militari hanno ritrovato quattro grammi di hashish e un bilancino di precisione, insomma tutto l’occorrente per lo spaccio della sostanza stupefacente. Per questo motivo l’uomo inevitabilmente è stato denunciato per produzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ancora una volta sono intervenuti a Masserano per fermare lo smercio di sostanze stupefacenti.