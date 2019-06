Grave incendio nei condotti d’aspirazione di un impianto industriale, i soccorsi sono giunti sul posto e stanno intervenendo.

Grave incendio nei condotti di un impianto industriale

I vigili del fuoco del comando di Torino stanno intervenendo a Bruzolo, in un’azienda presente lungo la strada statale 25, per un incendio che è divampato nei condotti d’aspirazione di un impianto industriale. Le squadre dei soccorritori sono giunte nel piccolo comune della Val di Susa anche dalla sede centrale con unità specializzate nelle attività Nbcr (nuclerare biologico chimico radiologico) per il controllo con termocamera delle zone delle tubazioni interessate dalla combustione.

Guarda le foto dei nostri colleghi su NUOVAPERIFERIA.IT