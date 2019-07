Guida e cliente precipitano e muoiono sul Cervino. I due alpinisti sono stati travolti da una roccia che si è staccata un centinaio di metri sotto la vetta.

Altra tragedia in montagna. Nella giornata di ieri, mercoledì 24 luglio, una guida e il suo cliente sono morti sul versante svizzero del Cervino. I due erano distanti poco più di cento metri dalla vetta quando una roccia si è staccata dalla parete e li ha travolti a un’altitudine di 4300 metri circa. Nulla da fare per i due alpinisti, che erano in cordata e che sono precipitati per centinaia di metri. Solo in serata i corpi sono stati recuperati dall’elicottero. Da ricordare che anche sul Monte Rosa nei giorni scorsi si sono contati due morti e un ferito grave.