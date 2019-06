Guidano a zig-zag e rifiutano l’alcoltest: 544 euro di multa a testa

Guidano a zig-zag e rifiutano l’alcoltest: multa da 544 euro per due automobilisti fermati dalla polizia stradale di Verbania. Vagavano con le rispettiva vetture in stato confusionale.

La polizia stradale li ha visti che con le loro auto procedevano a zig-zag in una strada di Fondotoce. Li ha fermati entrambi e ha intimato loro di sottoporsi all’alcoltest. Ma i due hanno affermato di non essere capaci, e di fatto rifiutandosi. E’ così scattata una multa di 544 euro a testa, più ritiro della patente e sequestro dell’auto per guida in stato di ebbrezza “sintomatologica”.

A finire nei guai l’altra sera sono un italiano di 52 anni e uno straniero di 57.