Mamma in rianimazione dopo essere stata travolta da auto. L’incidente è accaduto sabato sera a Verbania.

Come racconta Novara Oggi, è drammatico il bilancio dell’incidente avvenuto sabato sera a Verbania sul ponte di Intraquando un’auto è impazzita andando a prendere in pieno una famiglia che stava transitando sul marciapiede. C’erano mamma e bimbo di 20 mesi con la nonna e il suo compagno. L’uomo, Gianni Agosti, 54 anni, è morto sul colpo volando giù dal ponte. La compagna e nonna del piccolo invece è ricoverata in ospedale a Verbania, il neonato ha riportato solo qualche lesione ma nulla di preoccupante. E’ in rianimazione a Novara invece la mamma del piccolo Leon di appena venti mesi. La donna ha riportato un trauma cranico. L’auto, una Ford Fusione, condotta da un 25enne di Vogogna è arrivata alle spalle. Il ragazzo è accusato di omicidio stradale, è risultato negativo all’alcoltest.