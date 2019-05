Picchiata a sangue dall’ex marito, salvata da un immigrato. L’ennesimo episodio di violenza ai danni di una donna.

Come racconta La Provincia di Biella, è stato un pomeriggio di follia quello di un uomo di Voghera che ha aggredito la ex moglie con una violenza inaudita. La vicenda è avvenuta nel pomeriggio di giovedì 30 maggio 2019, all’interno di un negozio del centro, dove la donna lavora. Verso le 16.30 l’uomo è entrato nell’esercizio commerciale ed ha cominciato a prendere la ex a pugni in faccia. Il tutto sotto gli sguardi pietrificati di molti passanti. L’unico che ha deciso di intervenire per aiutare la donna in pericolo è stato un senegalese che è sceso immediatamente dalla sua bici e dopo essere entrato nel negozio ha fermato l’aggressore.

Foto d’archivio