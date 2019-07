Romagnano camion perde terra e massi lungo la strada | LE FOTO

Romagnano camion perde terra e massi lungo la strada: ieri l’incidente lungo l’Allea Monterosa. Vigili e cantonieri costretti a ripulire. Ecco le foto.

Vigili e cantonieri al lavoro ieri a Romagnano dopo che un camion ha perso lungo la strada una notevole quantità di terra e pietre, alcune anche di notevoli dimensioni. E’ accaduto lungo l’Allea Monterosa, il tratto di strada provinciale che costeggia il Sesia, tra la rotonda dopo il ponte e il passaggio a livello. Il fatto è stato segnalato e subito sono intervenuti gli operatori per ripulire la sede stradale. Disagi al traffico, a quanto pare l’autista del camion non si è nemmeno accorto della perdita del carico. Da ricordare, sempre a Romagnano, il fatto dello scorso ottobre, quando un camion seminò in strada bottiglie di vetro.