Bilanci sostenibili: Ponti di Ghemme tra le 40 migliori al mondo. A scegliere la azienda ghemmese tra 537 candidati sono stati i consumatori premiandone il bilancio di sostenibilità chiaro ed efficace.

Questo riconoscimento premia l’attenzione che Ponti investe da oltre 150 anni per il territorio, per i dipendenti, per il rispetto dell’ambiente e delle sue risorse. Il primo bilancio di sostenibilità Ponti, predisposto secondo le linee guida del “Global Reporting Initiative” è stato presentato nel 2016 e come evidenzia Lara Ponti, amministratore delegato Giacomo Ponti «non è un punto di arrivo: è un punto di partenza. I risultati che abbiamo raccolto sono solo lo strumento necessario a darci gli obiettivi per il futuro, come si conviene ad un’azienda come la nostra, che ha nel suo dna famigliare la cura del fare le cose per bene, del trattare con rispetto ed equità i lavoratori e le lavoratrici, assolvendo fino in fondo i suoi doveri verso la comunità in cui opera». La realtà industriale ghemmese lo scorso anno era stata anche premiata dal Comune per il suo impegno sul territorio.