Elezioni regionali: in lista una dozzina di “nostri” candidati. Sindaci, ex consiglieri comunali, ma anche imprenditori e liberi professionisti. Tanti i personaggi noti in zona che sono all’interno delle liste regionali. Domenica si vota non solo per Europee e Comunali, ma anche per il rinnovo della Regione Piemonte.

Domenica si vota per le elezioni regionali. La lista 1 “Cinque Stelle” propone Giorgio Bertola come candidato, nel listone ecco il professore di Mosso Giuseppe Paschetto che è stato indicato tra i cinquanta migliori insegnanti al mondo. La lista 2 “Cirio Presidente” candida Alberto Cirio e può contare tra gli altri su Carlo Riva Vercellotti, attuale presidente della Provincia di Vercelli. Il centro sinistra con la lista 3 “Si Chiamparino Presidente” propone Sergio Chiamparino. Lista 4 “Popolo della famiglia” con Valter Boero.

Numerosi nomi noti

Tanti valsesiani nelle liste collegate a Cirio presidente. La Lega (lista 2) schiera il rimellese Angelo Dago con Michela Rosetta, l’Udc-Ppe (lista 3) invece punta su Marco Ferraris, ex amministratori in alta valle, la lista 4 “Si Tav per il Piemonte” propone Giovanni Negra e Roberto Sella, quest’ultimo sindaco di Lozzolo. Nella lista 5 “Forza Italia” ecco il sindaco di Postua Maria Cristina Patrosso e ancora Carlo Riva Vercellotti, mentre nella lista 6 “Fratelli d’Italia” c’è l’imprenditrice valsesiana Elena Reggiani con Roberto Gualino. Nel centro-sinistra nella lista 12 “Chiamparino per il Piemonte del Si” ecco l’avvocato di Varallo Luciano Gualdi.

Marco Ferraris è con l’Udc-Ppe anche nella circoscrizione di Novara, dove c’è anche il sindaco di Grignasco Roberto Beatrice candidato per la Lega. Gli elettori biellesi nella lista collegata ai Cinque Stelle si troveranno Manuela Mattei, residente a Mosso. Per il centrodestra l’ex consigliere di Trivero Franco Foglia Parrucin è nella lista provinciale 6 di Fratelli d’Italia. Nel centrosinistra gli elettori biellesi troveranno nella lista 8 Daniela Dalle Tezze, originaria di Gattinara, e inserita in “Italia in Comune”, poi il triverese Luigi Trabaldo Lena per “Liberi Uguali Verdi”, lista 12.