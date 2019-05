Voto europeo, Romagnano premia il Carroccio: la Lega oltre il 40 per cento, secondo partito il Pd con il 23.

In attesa che arrivino i risultati delle elezioni comunali, a Romagnano lo scrutinio del voto europeo indica chiaramente la Lega quale primo partico con il 41.37 per cento di voti, seguito dal Pd con il 23.15, dal Movimento 5 Stelle con il 9.82, da Forza Italia con il 7.95 e da Fratelli d’Italia con il 5.57. A seguire i partiti minori. I risultati del voto per il sindaco si sapranno solo nel pomeriggio.