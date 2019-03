Circuito Viola, domenica si corre a Gattinara.

Circuito Viola a Gattinara

Domenica 10 marzo il Circuito Viola fa tappa a Gattinara con la corsa non competitiva di 10 chilometri e minigiro di 1.5 chilometri. Evento organizzato da avis Gattinara ed Fc Gattinara lungo el rive del Sesia. Ritrovo alle 8.30 in piazza Molino per le iscrizioni, alle 9.30 parte il giro di dieci chilometri, a seguire il minigiro. Iscrizioni al costo di 5 euro per il giro lungo con premi a estrazione, 2 euro per il minigiro e montepremi a tutti i bambini.possibilità di cambiarsi al caldo e doce negli spogliatoi. Ricco ristoro finale. Il Circuito Viola sarà anche al via della manifestazione Del Riso la maratona in programma l’1 maggio a Santhià.