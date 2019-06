Romagnano tennis tavolo vince 17 su 17 e sale in C1

Romagnano tennis tavolo vince 17 gara su 17 e sale in C1. Si è chiusa in maniera trionfale la stagione di Edoardo Paracchini, Christian Rossati, Giacomo Rondi e Daniele Vianello del Tennis Tavolo Romagnano.

Con il successo nei i play off di Biella, dopo il primo posto nel girone A di C2, i sesiani salgono di categoria, piazzando un’altra compagine nei campionati nazionali. Per la trasferta in terra laniera i “quattro moschettieri” sesiani sono accompagnati dal dirigente Maurizio Rondi, dall’olimpionico Amine Kalem nelle vesti di coach e dal presidente Gianmario Paracchini.

Tra le otto finaliste presenti a Biella, soltanto due acquisivano il diritto alla promozione. Romagnano ha sbaragliato il campo, dominando prima il suo girone (in cui ha battuto Moncalieri, Verzuolo e Sisport Torino), e poi superando l’altra favorita Biella nella partita decisiva. E per non farsi mancare nulla i sesiani si sono aggiudicati anche la finalissima contro l’altra promossa, la sorprendente Sisport.

A mettere a segno l’ultimo punto è stato Edoardo Paracchini. Un segno del destino, visto che la società ha dedicato la promozione a Ornella Fonio, mamma di “Edo” e moglie del presidente Gianmario, scomparsa alcuni mesi fa.