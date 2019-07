Stefano Sottile salta l’asticella a 2,33: è record mondiale dell’anno. A Bressanone l’atleta borgosesiano mette a segno una delle migliori prestazioni italiane under 23 di tutti i tempi.

L’atleta borgosesiano Stefano Sottile sul tetto del mondo. Dopo l’ottimo 2,30 messo a segno a giugno, ai Campionati italiani assoluti di Bressanone ha superato l’asticella del salto in alto a posta a 2,33 metri: è la migliore prestazione assoluta mondiale dell’anno. Stefano ha centrato l’obiettivo al terzo tentativo. Poi ha messo l’asticella a 2,36, ma non c’è stato verso.

Terzo italiano di sempre

Come nota il sito www.atleticalive.it, Sottile “diventa il terzo atleta italiano di sempre, dopo Gianmarco Tamberi, 2.39 e Marco Fassinotti, 2.35 indoor. 2.33 come Marcello Benvenuti e Silvano Chesani. Per Sottile anche il minimo olimpico e il record italiano U23 che supera il 2.32 di Tamberi”.

