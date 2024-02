GUIDI s.r.l ricerca 1 attrezzista macchine transfer da inserire nel proprio organico

GUIDI S.r.l con sede in Grignasco (NO) RICERCA per ampliamento dei propri organici:

ATTREZZISTA MACCHINE TRANSFER

La risorsa si occuperà dell’attrezzaggio delle macchine transfer e degli impianti robotizzati

E’ richiesta conoscenza delle lavorazioni meccaniche, di lettura del disegno meccanico e degli strumenti di misura.

Gradita pregressa esperienza nel ruolo o comunque in ambito delle lavorazioni meccaniche.

Si offre inserimento a tempo indeterminato e retribuzione adeguata all’esperienza maturata.

Inviare C.V. all’indirizzo mail amministrazione@guidisrl.com