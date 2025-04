Nubifragio in Valsesia. Chiusi passerella e il ponte tra Grignasco e Serravalle. Chiusa la 299 da Varallo in su. Anche in alta Valsesia numerosi tratti chiusi nelle ultime ore: ecco l’elenco.

Nubifragio in Valsesia. Chiusi passerella e il ponte tra Grignasco e Serravalle

Chiusa la passerella tra Serravalle e Grignasco, e chiuso pure il ponte che collega i due paesi nella zona più a sud. Il nubifragio che sta imperversando in Valsesia sta provocando seri danni alla viabilità. Per il momento non si segnalano incidenti, ma gli enti gestori hanno prefertito evitare qualsiasi rischio nelle strutture più esposrte alla piena del Sesia, che ormai si sta avviando verso la soglia di pericolo.

«Per chi deve passare sulla sponda destra i ponti a Borgosesia per adesso sono aperti», spiega il sindaco di Grignasco Roberto Beatrice. Sperando ovviamente che quel “per adesso” prosegua ancora fino alla fine della situazione di emergenza. Da ricordare che per la giornata di domani l’Arpa ha dichiarato l’allerta rossa idrogeologica su tutta la zona.

Chiuso anche il ponte tra Romagnano e Gattinara

Anche il Comune di Romagnano avvisa che «il ponte tra Romagnano Sesia e Gattinara è stato chiuso al transito fino a nuovo avviso. La misura è stata adottata a scopo precauzionale per garantire la sicurezza di tutti. Ci scusiamo per il disagio e invitiamo la popolazione alla massima prudenza».

Chiuse le provinciali in alta Valsesia

Se in bassa valle il problema al momento sono i ponti, in montagna si temono smottamenti e frane che vedano a investire la carreggiata. E quindi la Provincia di Vercelli “per criticità idrogeologica conseguente alle massicce precipitazioni” ha chiuso la strada 105 tra Locarno e Doccio, e in serata queste altre: la 78 da Varallo al confine con la Provincia del Vco (Civiasco); le provinciali 9, 79, 80 e 104 della Valmastallone; la 10, 124 e 81 della Val Sermenza; tutta la 299 da Baragiolo (Varallo) ad Alagna; la 82 “Quare-Rassa”.

Sarà una nottata di pioggia

Intanto il Centro meteo Piemonte avvisa che «inizia la fase più acuta e critica del maltempo con la risalita dal Golfo ligure di piogge particolarmente intense che tenderanno poi a concentrarsi nelle prossime ore a ridosso dei settori montuosi, dove verranno ulteriormente esaltate dall’orografia alpina e potranno assumere anche carattere di nubifragio. Si raccomanda la massima prudenza. Intanto da inizio peggioramento si segnalano già cumulate prossime ai 300 millimetri sull’Alto Piemonte e tra 150-230 millimetri nelle valli tra Alto Canavese e Lanzo».

