Aib di Serravalle inaugura la sua nuova casa. Le foto

Aib di Serravalle inaugura la sua nuova casa

In occasione dei primi 10 anni di attività, il sodalizio guidato da Michael Pellicani ha inaugurato il nuovo spazio. Per ora si tratta dei locali al pian terreno della palazzina vicino all’incrocio con via Cena. Rappresentanti di sodalizi di tutta la Valsesia si sono ritrovati in piazza Libertà insieme a delegazioni delle associazioni serravallesi, oltre che all’amministrazione comunale del paese.

La cerimonia e i ricordi

Dopo l’alzabandiera, è seguita la benedizione dei mezzi operativi ad opera di don Giancarlo Taverna, dal momento che il parroco don Ambrogio Asei Dantoni non è riuscito a essere presente. Nel corso della cerimonia sono stati assegnati riconoscimenti agli ex caposquadra da Stefano Depentor a Silvano Depentor, ma anche a Patrizia Mazzone, Roberta Depentor e Michael Pellicani per il loro impegno nel corso degli anni.

La parola è passata quindi al sindaco Massimo Basso che ha voluto complimentarsi per il lavoro portato avanti sino ad ora non solo per la nuova sede ma anche sul territorio. Corrado Busnelli, come portavoce della Aib regionale, ha rivolto un grazie ai volontari di Serravalle per il loro impegno profuso in ogni situazione dal grande incendio del 2019 al loro operato sul territorio nel corso del tempo.

I riconoscimenti ai presenti

Laura Guala come referente della Aib provinciale ha portato i saluti ai presenti augurando un ottimo operato futuro per i ragazzi di Serravalle. E’ stato donato anche un mazzo di fiori a Raffaella Biglia, padrona di casa, dei locali in cui Aib ha allestito la sua nuova sede. Dopo la consegna di un piccolo ricordo della giornata a tutti i gruppi presenti, è cominciata la breve sfilata lungo corso Matteotti fino a raggiungere la sede. E’ stata scoperta l’insegna e si è provveduto al taglio del nastro. La giornata si è conclusa infine con la degustazione di una cena nella sede degli alpini.

