Allerta meteo in Piemonte: in arrivo pioggia e neve in quota

Allerta meteo in Piemonte: in arrivo pioggia e anche neve in quota. L’ondata di maltempo interesserà l’intero Nord-Ovest: peggioramento a partire dal pomeriggio.

Un’ondata di maltempo si sta abbattendo sul Nord-Ovest a causa del sopraggiungere sul Piemonte di una depressione atlantica, proveniente dalla Francia. Piogge, anche abbondanti, sono previste sull’intero arco alpino. Qualche fiocco di neve potrebbe cadere anche in Valsesia anche sui paesi ad alta quota, mentre in montagna sono previste nevicate abbondanti. L’ideale per l’apertura anticipata della stagione sciistica il 30 novembre.

Un weekend sotto l’acqua

In effetti, a partire da oggi pomeriggio le previsioni indicano pioggia e maltempo almeno per tutto il fine settimana.