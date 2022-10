Alluvione 2020, dalla Regione finanziamenti per 25 cantieri sul territorio

Alluvione 2020: finanziati 25 cantieri sul territorio. «Per proseguire la ricostruzione nelle zone colpite».

I fondi permetteranno di proseguire la ricostruzione nelle zone più colpite. In Valsesia l’importo maggiore a Cravagliana (257mila euro), in Valsessera ad Ailoche, nel Novarese c’è anche Romagnano. Valdilana riceverà 41mila euro per intervento sullo scolmatore in località Campore e 19mila per intervenire urgentemente sulla strada comunale in località Chiesa di Cereie.

Pioggia di contributi da parte della Regione Piemonte per nuovi interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per rendere funzionali le infrastrutture pubbliche danneggiate dall’alluvione 2020, fondi ottenuti grazie al lavoro degli uffici regionali dell’assessorato alle opere pubbliche con il dipartimento della Protezione civile nazionale. In totale sono oltre 6,5 i milioni di euro finanziati. Di questi oltre 1,7 milioni per la provincia di Biella (Comuni e Consorzi), 116mila per la provincia di Novara e 1,2 milioni per la provincia di Vercelli. In zona sono stati finanziati 25 cantieri (nella tabella tutti gli importi comune per comune).

Commenta Gabusi

L’ordinanza è stata firmata dal presidente della Regione Alberto Cirio come Commissario delegato per il superamento dell’emergenza. «Sono passati molti mesi da quel disastroso ottobre, ma non abbiamo smesso di articolare le nostre richieste e oggi possiamo disporre di questi ulteriori stanziamenti che ci consentono di realizzare oltre 90 interventi in favore di comuni e consorzi di bonifica – affermano il presidente Cirio e l’assessore alla difesa del suolo Marco Gabusi -. In complesso, con gli stanziamenti precedenti, arriviamo ad oltre 150 milioni di euro per i territori devastati dall’alluvione il 2 e 3 ottobre 2020».

I contributi

Sul territorio valsesiano sono parecchi i comuni che beneficeranno dei contributi: la somma più alta a Cravagliana (due finanziamenti per un totale di 257.338,72 euro) per interventi per la messa in sicurezza della frazione Molino di Nosuggio e del ponte carrabile sul torrente Mastallone e per il ripristino immediato e messa in sicurezza di aree di interesse pubblico nelle frazioni Meula, Pianaronda, Molino di Nosuggio e Gula.

Campertogno riceverà 216.161,90 euro per il ripristino della difesa spondale del fiume Sesia a protezione della parte sud dell’abitato, 136mila euro invece sono stati assegnati a Civiasco per il ripristino della viabilità comunale con spostamento verso monte strada erosa, sistemazione del piano viabile, realizzazione opere di regimazione delle acque piovane e sistemazione della frana con reti a contatto.

A Scopello 120mila euro per il ripristino sezione di deflusso tratto terminale rio della Valle e 115mila a Mollia per ripristino passerella pedonale della strada comunale sul rio Valpiana che collega le frazioni Piana Toni e Casa Capietto.

In Valsessera

Nel Novarese, 40mila euro li riceverà Romagnano per il ripristino sezioni di deflusso dei rii Vallone, Vallonetto e Cinguelli in prossimità dell’abitato.

In Valsessera il contributo più alto (110mila euro) va ad Ailoche per la sistemazione dei versanti lungo la strada comunale Ailoche – Giunchio, mentre Coggiola si è vista assegnare 75mila euro per lavori di sistemazione movimento franoso sponda destra rio Scarola e 18mila per mettere in sicurezza il versante di monte strada comunale Viera – elisoccorso.

