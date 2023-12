Alpe di Mera e Bielmonte, oggi il debutto della stagione sciistica. Le montagne attendono l’arrivo dei turisti e degli sportivi in vacanza per il ponte dell’Immacolata.

Alpe di Mera e Bielmonte, oggi il debutto della stagione sciistica

Ad Alagna la stagione invernale è partita già da una settimana, e con il ponte dell’Immacolata si attende anche il primo massiccio arrivo di turisti per il ponte di questo fine settimane. C’è chi farà la più breve “toccata e fuga” di un giorno, ma anche chi soggiornerà nei centri di montagna per tutto il weekend.

Si scia all’Alpe di Mera

«Grazie al lavoro dei nostri tecnici e alle temperature che solo negli ultimi giorni hanno consentito di intensificare la campagna di innevamento programmato, impianti e piste all’Alpe di Mera aprono come programmato per questo ponte dell’Immacolata», confermano dall’Alpe di Mera.

L’apertura sarà tuttavia ancora parziale. Mentre i lavori proseguono con l’obbiettivo di ampliare l’offerta quanto prima, ecco quali saranno le piste e gli impianti aperti per le prossime giornate. Da fino a domenica 10 dicembre saranno aperti la seggiovia Scopello-Mera, la seggiovia Camparient e il tapir roulant Alpe di Mera. A disposizione le piste Camparient Alto, Boschetto, Camparient Basso, Campo scuola alpe di Mera, dall’8 dicembre saranno attive anche il Canalone alto e i Canalone basso.

Scegliendo di acquistare online i biglietti sarà possibile avere un risparmio di 2 euro per ogni biglietto. Altro avviso dall’Alpe di Mera: «I parchi gioco sulla neve saranno aperti, non saranno disponibili l’area bob ed il servizio taxi motoslitta. Ricordiamo che l’accesso dal Trogo “sci ai piedi” non sarà disponibile fino all’apertura dell’impianto seggiovia Capricorno».

A Bielmonte piste aperte e pullman gratuito da Biella

Oggi, venerdì 8 dicembre, anche a Bielmonte aprono gli impianti e le piste. Saranno a disposizione l’area del baby nel Piazzale, il tappeto lungo, la pista del Piazzale e la pista del Monte Cerchio. Confermata la presenza nel piazzale del Bielmonte Kids. il parco divertimenti con tanti giochi per i più piccoli dove trascorrere la giornata.

Tra le novità di stagione, il Consorzio turistico Alpi Biellesi mette a disposizione un bus gratuito che partirà dalla stazione di Biella alle 8.45 diretto a Bielmonte, ogni sabato e domenica di dicembre, e anche oggi. Si può cogliere questa opportunità per arrivare a Biella in treno, un mezzo di trasporto sostenibile che riduce l’impronta di carbonio e promuove un turismo più rispettoso dell’ambiente.

In più consente di risparmiare e di arrivare sulle piste più rilassati e riposati. Qualche esempio? Si parte da Milano Centrale alle 6.15 o da Torino Porta Susa alle 7.05 e si arriva a Biella intorno delle 8, in tempo per un caffè e il bus per Bielmonte.