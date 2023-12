La Valsesia inaugura la stagione dello sci: piste aperte da oggi sul Monte Rosa. A disposizione degli appassionati Olen, Cimalegna, Gabiet e lago. Tra una settimana al via anche Mera e Bielmonte.

Semaforo verde sulla stagione dello sci sulle nevi di Alagna. Oggi, venerdì 1 dicembre, sono aperti questi impianti di risalita: telecabina Alagna-Pianalunga, la Funifor Pianalunga-Cimalegna-Passo dei Salati, il tapis roulant di Pianalunga e la seggiovia Cimalegna-Passo dei Salati.

Per quanto riguarda le piste invece saranno a disposizione Olen, Cimalegna, Gabiet e lago, prevista l’apertura al Passo dei Salati del collegamento tra la Valsesia e la Valle di Gressoney. Non è quindi una apertura al gran completo, ma è comunque una prima bella opportunità per gli appassionati di indossare gli sci in questo fine settimana. Per la prima apertura il biglietto costa 38 euro.

Si prosegue sino a metà aprile

Da venerdì 1 dicembre sino a domenica 14 aprile 2024 apre il comprensorio Monterosa Ski resterà aperto con gli impianti che collegano le tre valli tra Alagna, Gressoney e Champoluc.

Stanno andando bene gli abbonamenti, le nuove formule proposte da Monterosa 2000 sono vantaggiose. C’è chi aspetta ancora fino all’ultimo, nella settimana poi del ponte dell’Immacolata di solito ci sarà un aumento degli abbonamenti.

Il biglietto “dinamico”

Il prezzo dello skipass giornaliero e plurigiornaliero Monterosa Ski è “dinamico”. Acquistando in anticipo e online e possibile ottenere la migliore tariffa. Il giornaliero Monterosa Ski va da 38 a 65 euro a seconda dei giorni, ma anche a seconda di quando si acquista lo skipass.

«Acquistando sui nostri canali online – spiega il dierettore di Monterosa 2000 Andrea Colla – si riesce a risparmiare -. Basta solo organizzarsi per tempo. Il prezzo da 65 euro è quello che viene fatto in cassa il giorno stesso in cui ci si presenta per sciare». All’alpe di Mera invece lo skipass va da 32 euro a 42 euro, anche in questo caso ci sono risparmi prenotando online il proprio biglietto.

Mera e Bielmonte in attesa

Impianti e piste all’ Alpe di Mera saranno aperti dal 6 al 10 dicembre, il 16-17 dicembre e tutti i giorni dal 22 dicembre al 24 marzo 2024 condizioni di innevamento permettendo. Gli skipass giornalieri, mattinieri, pomeridiani e i plurigiornalieri all’Alpe di Mera seguiranno invece un listino con giornate feriali e festive. Sarà possibile di acquistare online risparmiando 2 euro per ogni giornata di sci.

A Bielmonte è partito l’innevamento programmato in attesa della neve. Apertura prevista per il 7 dicembre e per tutto il fine settimana dell’Immacolata, attive anche le scuole di sci.