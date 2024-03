Alpi piemontesi innevate come non si vedeva da anni: l’immagine del satellite. E spettacolari foto delle nostre zone: Otro, Mera e Bielmonte.

Alpi piemontesi innevate come non si vedeva da anni: l’immagine del satellite

L’immagine dal satellite mostra uno spettacolo che non si vedeva da anni: tutto l’arco alpino piemontese coperto di abbondante neve. L’immagine della Nasa, ripresa nella mattinata serena di ieri, martedì 12 marzo, è stata rilanciata anche dal Centro meteo Piemonte.

Le nostre montagne

Ma senza salire troppo, basta andare in qualche nostra località di montagna per godersi spettacoli attesi da tempo. Qui sotto, per esempio, due foto scattate all’alpe di Otro, sopra Alagna. Le foto sono tutte prese da Facebook.

Ecco altre due foto scattate invece all’alpe di Mera.

Infine, due fotografie della stazione sciistica di Bielmonte.

Il meteo per i prossimi giorni

Per la giornata di oggi ancora il Centro meteo Piemonte prevede «in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche velatura sparsa e locali nubi sparse pomeridiane sulle Alpi. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento, con zero termico fino a 2500-2600 metri».

Per i prossimi giorni viene confermato quanto già annunciato nei giorni scorsi: si prospetta una settimana già quasi primaverile, con temperature miti e cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche nuvola in più domani e venerdì pomeriggio, mentre il fine settimana dovrebbe regalarci due belle giornate piene di sole.