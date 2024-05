Altra pioggia oggi pomeriggio, domani più soleggiato. La parentesi quasi estiva del weekend è già un ricordo.

Dopo una bella domenica di primavera autentica, il meteo è tornato a guastarsi. Già in nottata si sono avuto in zona scrosci di pioggia sparsi, e per le prossime ore le previsioni non sono delle migliori.

«Nella giornata di lunedì – spiegano dal Centro meteo Piemonte – un nuovo impulso perturbato raggiungerà il Nord Ovest determinando il passaggio di rovesci e temporali diffusi. Già lunedì mattina saranno possibili i primi rovesci sparsi lungo i settori pedemontani in spostamento verso l’Alto Piemonte. Ma sarà poi dal pomeriggio tra le 15 e le 20 che piogge e temporali si faranno più diffusi su gran parte della regione con anche locali nubifragi, grandinate di piccole dimensioni e colpi di vento. Anche in questo caso non sono da escludere locali criticità idrogeologiche sotto i fenomeni più intensi».

Miglioramento tra martedì e mercoledì

Secondo le previsioni, un miglioramento è atteso tra martedì e mercoledì, ma sempre con una situazione costantemente instabile. Infatti un nuovo deciso peggioramento potrebbe arrivare giovedì: ma sono indicazioni ancora tutte da confermare.

