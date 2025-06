Arriva il picco di caldo: termometro oltre i 30 gradi. Tra venerdì e sabato le temperature massime più alte, domenica possibile qualche temporale.

Arriva il picco di caldo: termometro oltre i 30 gradi

Alla Capanna Margherita il termometro ha sfiorato gli 8 gradi nella mattinata di ieri, giovedì 12 giugno. Un dato che indica chiaramente che siamo entrati nella prima ondata di caldo estivo. Il cui picco, almeno a livello di rilevazioni, si colloca tra oggi, venerdì 13 giugno, e domani, sabato 14.

«Siamo ormai entrati nel pieno della prima ondata di calore della stagione – confermano dal Centro meteo Piemonte -. Ondata che sta determinando temperature superiori alla norma climatica anche di 5-8 gradi. Tra venerdì e sabato, come già accennato, vivremo a tutti gli effetti il picco dell’ondata di calore con temperature massime in ulteriore aumento anche fin verso i 33-35 gradi, con locali picchi superiori specie sull’Alessandrino».

Per quanto riguarda Valsesia e dintorni, i 30 gradi saranno superati, ma non di molto.

Caldo anche di notte, ma potrebbe aumentare l’instabilità

«In aumento anche le temperature minime notturne che potrebbero non scendere sotto I 21-24 gradi nei grandi centri urbani. È da mettere in conto un parziale aumento dell’instabilità pomeridiana-serale soprattutto sui rilievi alpini con qualche temporale di calore che potrebbe solo occasionalmente sconfinare ai vicini settori pedemontani. Da confermare un possibile aumento dell’instabilità, non solo in montagna, per la giornata di domenica».

Si va avanti per altri giorni

Come segnala il meteorologo Andrea Vuolo, «a parte un modesto calo delle temperature (specie in montagna) tra domenica sera e martedì, il caldo sembra comunque destinato a proseguire almeno per i prossimi 7-10 giorni, peraltro con l’anticiclone che andrà nuovamente a rinforzarsi verso metà della prossima settimana su tutta l’Europa centro-occidentale e sul Nord Italia».

