In arrivo un fine settimana di pioggia e neve

Tutti i meteorologi indicano un deciso peggioramento del tempo nel fine settimana, soprattutto tra sabato sera e domenica mattina. Come spiega il meteorologo Andrea Vuolo, si sta creando una situazione che, se confermata nelle prossime ore, «potrebbe determinare una significativa fase perturbata sul Piemonte soprattutto nel pomeriggio-sera di sabato e tra la notte e la mattinata di domenica, con precipitazioni moderate diffuse, localmente forti e talora abbondanti su Alpi Liguri e settori alpini e pedemontani compresi tra valli di Lanzo, Canavese, Biellese, Sesia e Verbano-Cusio-Ossola, anche con locali temporali».

«Con il transito del sistema frontale e con l’ingresso dell’aria fredda in quot, si strutturerà l’afflusso di una massa d’aria marcatamente instabile verso il Piemonte nord-occidentale nella seconda parte di sabato e nelle prime ore di domenica, in seno a correnti in quota provenienti da Sud-Sudest, con conseguente effetto di sbarramento orografico tra Alpi Graie, Pennine e Lepontine dove sono attesi importanti accumuli pluviometrici sulle aree prealpine e pedemontane fino ad oltre 80-120 millimetri complessivi».

In sostanza, c’è da attendersi pioggia in valle e neve nei centri di montagna.

In Valsesia rischio neve anche a quote più basse

«Le temperature previste – spiega sempre Andrea Vuolo – sono altresì favorevoli a diffuse e copiose nevicate pressoché su tutto l’arco alpino piemontese ancora fino a quote di media montagna, in genere dai 1.000-1.300 metri soprattutto nella fase clou della perturbazione, ad oggi attesa tra la serata di sabato e l’alba di domenica».

«Ma sotto i rovesci più intensi la neve potrebbe spingersi anche particolarmente in basso all’interno delle valli più strette, fin sui 600-800 metri, talora a quote ancora inferiori su Sesia e Ossola per possibili condizioni di omotermia favorita dalle abbondanti e persistenti precipitazioni previste, anche a carattere di rovescio. Ovviamente, vista la distanza temporale ancora non trascurabile, la previsione presenta un’attendibilità medio-bassa. Da domani si potrà iniziare a scendere maggiormente nel dettaglio, anche con una prima potenziale previsione degli accumuli nevosi in quota».

