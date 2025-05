Auguri mamma! Ultimi giorni per mandare foto e messaggio. Giovedì 8 maggio le vostre immagini saranno pubblicate su Notizia Oggi: usate WatsApp al 370.3518.212.

Auguri mamma! Ultimi giorni per mandare foto e messaggio

Ultimi giorni per chi volesse fare una bella sosrpresa alla propria mamma in vista della festa di domenica prossima 11 maggio. C’è infatti tempo solo fino a lunedì 5 maggio per inviare a Notizia Oggi Borgosesia una foto e un breve messaggio dedicato alla mamma: i vostri auguri saranno quindi pubblicati sull’edizione di giovedì 8 maggio. Ma occorre affrettarsi!

Per essere protagonisti della Festa della mamma basta inviare foto e messaggio tramite WhatsApp al numero 370.3518.212 oppure via mail all’indirizzo notiziaoggi@notiziaoggi.it.

Usate la vostra fantasia

Sarà un piccolo gesto per ringraziare le mamme di tutte le attenzioni che dedicano alla famiglia. Basta solo un po’ di fantasia e di creatività per scattare una bella foto alla mamma: vanno bene immagini di qualsiasi tipo, ma soprattutto quelle in cui si vede la mamma… che è mamma!

Ottime quindi le immagini della mamma con i suoi figli. Mamme di oggi ma anche mamme di ieri. E anche mamme che oggi purtroppo non ci sono più: tanti lettori negli anni scorsi hanno approfittato di questa occasione per regalare un pensiero e un ricordo a chi ci resta sempre nel cuore.

Due raccomandazioni: primo, non inviate collage di foto, perché poi sul giornale risultano troppo piccole per vedersi bene. Secondo, inviateci una sola foto per ogni persona festeggiata.

Auguri mamma: come fare per inviarci foto e messaggio?

Manda a Notizia Oggi la foto e il messaggio (massimo 25 parole) usando WhatsApp al numero 370.3518.212 o via mail a notiziaoggi@notiziaoggi.it. Chi usa WhasApp viene anche iscritto automaticamente alla nostra lista broadcast e riceverà sul tuo smartphone i link delle notizie più importanti della giornata (al massimo due al giorno). Se poi vorrà lasciare la chat, basta eliminare il numero dai contatti.

C’è tempo sino a lunedì 5 maggio

Come detto, per inviare foto e messaggio c’è tempo sino a lunedì 5 maggio. La pubblicazione è prevista per giovedì 8 maggio: fate una bella sorpresa, condiviamo insieme questo bel momento di festa!

