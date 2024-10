Basta con la pioggia, ci aspettano alcuni giorni soleggiati e tiepidi. Esaurita la perturbazione, entriamo in un campo di alta pressione.

Basta con la pioggia, ci aspettano alcuni giorni soleggiati e tiepidi

«Il progressivo spostamento verso sud-ovest dell’area depressionaria responsabile del maltempo delle ultime ore favorisce una generale attenuazione delle precipitazioni… A partire dalla giornata di lunedì l’area di alta pressione sui Balcani estenderà il suo raggio d’azione anche verso la nostra regione e favorirà un generale miglioramento del tempo che perdurerà per tutta la settimana».

Questo il quadro della situazione secono gli esperti del Centro meteo Piemonte, che fanno il punto dopo i giorni di pioggia che hanno caratterizzato la scorsa settimana. Il cielo soleggiato lo si potrà godere soprattutto nelle fasci collinari e montane, mentre «in pianura il cielo non sarà sempre sereno a causa della formazione di nebbie anche fitte e nuvolosità bassa a tratti».

Aumento delle temperature

Previsto anche un leggero aumento delle temperature, che renderanno piacevoli queste giornate autunnali. «Dal punto di vista termico continuerà a non fare freddo, anzi in quota è previsto un ulteriore innalzamento dello zero termico abbondantemente oltre i 3200-3500 metri. In pianura massime comprese tra 15 e 20 gradi».

Questa situazione dovrebbe restare pressoché invariata almeno sino a giovedì o venerdì. Fare previsioni per il fine settimana è ancora prematuro.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook