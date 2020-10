Borgosesia lutto per Italo Merlo, storico commerciante di calzature. L’uomo di 84 anni, fondatore con la moglie, più di mezzo secolo fa, dell’omonimo negozio di calzature di via Vittorio Veneto.

Borgosesia lutto per Italo Merlo, storico commerciante di calzature

Nato il 28 luglio 1936 a Casalino, in provincia di Novara, ancora bambino si trasferì a Bornate con la famiglia. Le calzature erano nel suo destino: aveva soltanto dodici anni quando iniziò a lavorare nel settore delle scarpe.

A Borgosesia Merlo si era sposato con Luciana Villagrossi, nel 1960, e dal matrimonio sono nati i figli Carlo e Riccardo. Era il 1967 quando i coniugi decisero di aprire il negozio che ha fatto conoscere Italo Merlo in Valsesia e non solo. Alla nascita il negozio si chiamava “Calzature Luciana” perché era principalmente la moglie a occuparsene. La prima sede del negozio era già in via Vittorio Veneto, ma sotto al “grattacielo”, praticamente di fronte alla sede attuale, e aveva spazi dalle dimensioni più ridotte. In quegli anni Merlo lavorava alla Cartiera di Serravalle, dove rimase dal settembre del 1957 al 1977. In quell’anno i coniugi Merlo decisero di spostare il negozio e ampliarlo, e Italo decise di lasciare il lavoro alla Cartiera per dedicarsi esclusivamente alle calzature.

LEGGI ANCHE Ghemme oggi addio a Franco, morto dopo una settimana di agonia

L’addio

Italo Merlo ha lasciato la moglie Luciana Villagrossi e i figli Carlo e Riccardo con le rispettive famiglie. Il funerale è stato celebrato giovedì pomeriggio dal parroco don Ezio Caretti; al termine la salma è stata portata al cimitero borgosesiano.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE