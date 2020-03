Borgosesia tre posti di lavoro per persone oltre i 58 anni

Borgosesia tre posti di lavoro dedicati alle persone oltre i 58 anni.

Un’opportunità di lavoro per disoccupati di età superiore ai 58 anni. Lo rende noto il Comune di Borgosesia. Si tratta di cantieri di lavoro finanziati dalla Regione Piemonte, che avranno una durata di dodici mesi e prevedono occupazioni di manutenzione delle strade e degli edifici comunali. Tra i requisiti necessari per poter inoltrare la domanda di partecipazione c’è la residenza continuativa in Piemonte nei dodici mesi precedenti, oltre a non essere percettori di alcun tipo di ammortizzatore sociale; è possibile l’accesso per chi percepisce Reddito di cittadinanza o di inclusione.

Le modalità

Ciascun lavoratore sarà impegnato sei ore al giorno e percepirà un’indennità di 29,70 euro per ogni giornata lavorativa. Chi è interessato deve presentare la domanda (il modulo è disponibile nell’atrio del municipio o si può scaricare dal sito del Comune www.comune.borgosesia.vc.it) all’Ufficio protocollo del Comune di Borgosesia o inviare una pec all’indirizzo protocollo.borgosesiauparpiemonte.it entro martedì 17 marzo. Alla domanda va allegato il documento di identità valido e l’estratto conto certificativo Inps-Ecocert, che il candidato dovrà richiedere alla sede Inps competente.

L’iniziativa

«E’ un modo per sostenere persone in difficoltà – dice il sindaco Paolo Tiramani – soprattutto in un’età in cui il reinserimento nel mondo del lavoro è arduo. Il Comune è vicino alla popolazione, con iniziative autonome e anche recependo quelle di altri enti, come in questo caso la Regione. L’obiettivo è sempre lo stesso: offrire opportunità ai nostri cittadini».