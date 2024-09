Calcio valsesiano e novarese ricordano Rinaldo Ponzana. Ha tenuto i guantoni da portiere fino a 86 anni Rinaldo Ponzana. Si è spento 91 anni uno dei professionisti apprezzati in tutta la Valsesia e nel Novarese.

Calcio valsesiano e novarese ricordano Rinaldo Ponzana

Per lui una intera carriera legata al Romagnano calcio dove ha allenato i numeri uno della prima squadra, del settore giovanile e pure delle squadre femminili. Per Rinaldo Ponzana il campo da calcio era la sua casa. Si è dedicato anima e corpo a insegnare uscite, parate a terra e movimenti. Nel 2020 a 86 anni aveva deciso di appendere le scarpe al chiodo. La società gli aveva preparato una festa regalandogli una targa con tutti gli articoli di giornale a lui dedicati negli anni. Era stato comunque all’interno della società granata come presidente onorario. Giunse da Novara in Valsesia per il lavoro del padre il quale, appassionato di atletica, era stato a Romagnano per una gara e aveva saputo che in paese cercavano un pasticciere; trasferitasi in breve tutta la famiglia, Rinaldo rimase in paese, proseguendo il mestiere paterno e avvicinandosi da giocatore alla compagine locale. Terminata la carriera agonistica, divenne il preparatore dei portieri; per quattro decenni è stato il loro punto di riferimento.

Tantissimi i ricordi da parte dei suoi ragazzi

Il perché abbia avuto dai giocatori tanto rispetto e affetto è spiegato nel suo motto: “A fare l’allenatore è sempre l’atleta”. Per qualche tempo aveva allenato anche per la Dufour e il Sizzano, si è tolto parecchie soddisfazioni. Alcuni suoi “ragazzi” e “ragazze” hanno sostenuto provini per importanti società come Juventus, Novara e Milan. Lascia le figlie Franca e Rita con famiglia, il funerale sarà celebrato domani, martedì 17 settembre, nella chiesa abbaziale di Romagnano.

LEGGI ANCHE: Addio ad Ernesto Maggioni, guida della Comunità educativa di Curino

Tanti i messaggi di cordoglio tra cui quello di Omar Papa, che a Romagnano ha iniziato i primi passi come attaccante: «Ciao Rinaldo riposa in pace. Chiunque ti conosca potrà solo parlare di una persona buona con la passione per il Romagnano calcio e di allenare i tuoi portieri. Un gigante buono».

Alberto Travaglia lo ricorda con queste parole: «Il tuo ricordo sarà indelebile per tutto il Romagnano Calcio , per la comunità e per ogni singola persona che ti abbia conosciuto e apprezzato. Usare altre parole sarebbe superfluo».

Era stato anche istruttore di nuoto tra Borgosesia e Novara. E proprio una delle sue atlete, Monica, così lo ricorda: «Ho passato infanzia a casa sua …amica di sua figlia Rita e mio allenatore di nuoto per 10 anni… un uomo meraviglioso potrei raccontare mille cose ..ciao mio Rina».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook