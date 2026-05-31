Caldo estivo ancora oggi e domani. Più fresco da martedì

Ha i giorni contati l’ondata di caldo decisamente estivo che ha invstito il Piemonte negli ultimi giorni. Secondo molti meteorologi, questa anomalia termica è destinata a perdurare ancora oggi, domenica 31 maggio, e domani, lunedì 1 giugno. Per la giornata di martedì si prevede invece un sensibile calo delle temperature massime e minime, e anche qualche precipitazione.

Ancora due giornata calde

Oggi sarà dunque una giornata ancora calda e per lo più assolata, almeno fino al mattino. Nel pomeriggio le temperature massime supereranno mediamente i 30 gradi, ma c’è il rischio di qualche temperale sparsi, soprattutto in montagna. È infatti attiva un’allerta gialla per temporali in Piemonte fino alle 20: quindi attenzione soprattutto nelle zone alpine e prealpine.

Lunedì 1 giugno sarà probabilmente la giornata migliore, per chi ama l’estate: prevalentemente soleggiata, ancora calda, con massima sui 30 gradi e minima sui 16 gradi.

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Martedì un cambio di registro

Martedì 2 giugno, festa della Repubblica, cambia il quadro: previsti temporali, con netto calo delle temperature. Le massime scenderanno diffusamente a poco più di 20-22 gradi, le minime intorno a 11-13 gradi. Per gite o iniziative all’aperto conviene quindi tenere presente questa situazione (che comunque andrà confermata tra oggi e domani da parte degli esperti).

Da mercoledì 3 a sabato 6 giugno il tempo appare più tranquillo: temperature tra 22 e 25 gradi, alternanza di sole e nuvole, senza segnali forti di maltempo diffuso nella previsione attuale. Mercoledì sarà più mite, giovedì e venerdì variabili, sabato parzialmente soleggiato.

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