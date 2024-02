Cambia il meteo: previste piogge e nevicate tra giovedì e venerdì. In arrivo un fronte di bassa pressione che provocherà anche un calo delle temperature.

Cambia il meteo: previste piogge e nevicate tra giovedì e venerdì

Davide Sironi di 3bmeteo.com avverte: «Un sistema depressionario di matrice Nord-Atlantica scalzerà l’anticiclone dall’Europa, favorendo così l’ingresso di fronti perturbati sull’Italia. Una prima perturbazione investirà principalmente il Centro-Nord tra giovedì 22 e sabato 24 febbraio portando precipitazioni diffuse e abbondanti su Lombardia, Triveneto e regioni Tirreniche. Nevicate abbondanti sulle Alpi a partire dai 1200-1500m di altitudine, in calo fin verso 1000m su quelle di confine. Arriva la neve anche in Appennino, dapprima oltre 1600-1800m ma in calo entro sabato fin verso 1200-1400 metri».

Insomma, nella seconda parte della settimana il tempo è destinato a cambiare, con un ritorno di atmosfere più invernali. Per i corsi d’acqua, la vegetazione e le falde, è tutto benvenuto, vista la scarsità di acqua.

Si cambia da domani sera

Secondo le previsioni del momento, le prime precipitazioni dovrebbero arrivare in zona tra il tardo pomeriggio e la serata di domani, giovedì 22 febbraio. E’ prevista pioggia (e neve in quota) per la notte, e poi un progressivo miglioramento a partire da venerdì mattina.

Per il fine settimana la soituazione appare ancora molto incerta. L’unico dato che accomuna tutte le previsioni è un calo delle temperature massime e minime.