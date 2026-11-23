Il Borgo di Babbo Natale è aperto al Ricetto di Candelo dal 21 novembre e prosegue nei fine settimana fino al 13 dicembre 2026, con aperture anche lunedì 7 e martedì 8 dicembre. Date e programma sono indicati nel calendario del Comune di Candelo.

Nelle giornate di apertura il borgo è visitabile dalle 10 alle 18, con ultimo ingresso alle 17. Sono previsti mercatini nelle cellule del Ricetto, la Casa di Babbo Natale e laboratori creativi per bambini. Per i biglietti a data fissa sono indicate due fasce orarie: dalle 10 alle 14 e dalle 14 alle 18. Orari, modalità d’ingresso e disponibilità dei biglietti sono consultabili nella pagina dedicata alle date e agli orari.

Le prossime date e gli appuntamenti

Le prossime aperture sono il 28 e 29 novembre, il 5 e 6 dicembre, il 7 e 8 dicembre e il 12 e 13 dicembre. Il 5 dicembre è previsto il Coro Lucia di Enköping; il 7 è annunciata la presenza del Grinch.

Nei fine settimana di apertura, esclusi il 7 e l’8 dicembre, la Biblioteca di Candelo propone letture e laboratori per bambini dalle 14 alle 17.30. L’iniziativa si svolge in via Matteotti 48. Il sito dell’evento fornisce inoltre informazioni sui biglietti e su come raggiungere il Ricetto.

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