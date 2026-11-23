Un assegno da 2.500 euro per rendere più belli e accoglienti gli spazi dedicati ai bambini di Postua. È il risultato delle prime tre edizioni della Pedalata in ricordo di Massimo Berti, iniziativa organizzata da familiari, amici e collaboratori dell’imprenditore scomparso. La somma raccolta è stata donata al Comune per contribuire alla riqualificazione del parco giochi comunale e dell’area giochi della scuola dell’infanzia.

L’iniziativa è nata per mantenere viva la memoria di una persona che aveva saputo costruire legami profondi con chi gli stava accanto. Nel corso delle tre edizioni, la partecipazione di tante persone ha permesso di trasformare un momento di ricordo in un aiuto concreto. Un gesto di generosità che guarda soprattutto alle nuove generazioni, offrendo un contributo al miglioramento degli spazi frequentati dai più piccoli.

Scelti dalla redazione Gli amici ricordano Massimo Berti con una pedalata a Postua

Il legame speciale di Massimo con il paese

Massimo Berti non era originario di Postua, ma nel tempo aveva sviluppato un rapporto particolarmente stretto con il paese e i suoi abitanti. Amava trascorrervi il tempo libero, apprezzando la tranquillità della natura e il clima di familiarità che aveva trovato nella comunità. Un legame nato spontaneamente e cresciuto negli anni, alimentato dalle amicizie e dai rapporti sinceri che aveva saputo costruire.

Chi lo ha conosciuto ricorda soprattutto il carattere aperto, la disponibilità e la capacità di stare insieme agli altri. Qualità che hanno ispirato anche la scelta di dedicargli una pedalata, trasformando un’occasione sportiva in un momento di incontro e solidarietà. La sua generosità continua così attraverso l’impegno degli amici, che hanno voluto lasciare un segno positivo proprio nel luogo a cui Massimo era tanto affezionato.

Un’eredità di amicizia che continua a vivere

«Massimo era una persona che amava stare con la gente e aiutare chi ne aveva bisogno», raccontano gli organizzatori della manifestazione. «Pensare che il suo ricordo possa tradursi in un luogo più bello e sicuro per i bambini è il modo migliore per continuare a tenerlo con noi». Parole che raccontano il significato più profondo della donazione, nata dall’affetto e dal desiderio di fare qualcosa di utile per la comunità.

Il contributo permetterà di intervenire sugli spazi destinati al gioco, facendo della memoria di Massimo qualcosa di concreto e duraturo. Le prime tre edizioni della pedalata dimostrano come un’iniziativa nata dal dolore di una perdita possa diventare un’occasione di condivisione. Il suo ricordo accompagnerà anche i sorrisi dei bambini che frequenteranno i parchi riqualificati, lasciando a Postua un segno della sua attenzione verso gli altri.

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