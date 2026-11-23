Un brusco cambiamento del tempo attende il Piemonte tra domani, martedì 24, e mercoledì 25 novembre. Dopo un lunedì caratterizzato dal vento di foehn, che ha portato le temperature massime fino a 16-18 gradi soprattutto nella parte occidentale della regione, lo scenario è destinato a cambiare rapidamente. Piogge, nevicate e un sensibile abbassamento delle temperature accompagneranno l’arrivo della nuova perturbazione.

Come riporta Meteo in Piemonte, il peggioramento interesserà anche il Piemonte settentrionale, con particolare attenzione alle aree montane e pedemontane tra Canavese, Biellese, Valsesia e Verbano. Saranno soprattutto le ore comprese tra martedì sera e mercoledì a segnare il passaggio verso condizioni decisamente più invernali. La neve potrebbe tornare a interessare anche la media montagna, mentre nelle zone di pianura sono attese piogge.

Martedì 24 novembre: nubi in aumento e prime precipitazioni

La giornata di martedì inizierà con un cielo spesso grigio sulle pianure e sulle colline, dove potranno persistere nebbie e nuvolosità bassa. Sulle vallate alpine più elevate saranno ancora possibili alcune schiarite durante la mattinata, ma la situazione tenderà a peggiorare progressivamente. Dal pomeriggio le nuvole conquisteranno praticamente tutto il Piemonte, accompagnate da un generale calo delle temperature massime.

In serata arriveranno le prime precipitazioni sulle Alpi e nelle zone vicine, con fenomeni in estensione anche verso le pianure. Tra Torinese, Canavese, Biellese, Valsesia e Verbano-Cusio-Ossola la neve è inizialmente prevista intorno ai 1.100-1.400 metri, con possibili variazioni locali. Il vento orientale favorirà l’ingresso di aria più umida, preparando il terreno alla fase più intensa del peggioramento.

Mercoledì 25 novembre: piogge diffuse e neve fino a 700 metri

La giornata più perturbata sarà quella di mercoledì. Sono previste precipitazioni diffuse, generalmente moderate, ma con possibili intensificazioni tra la notte e la mattinata sulle Alpi Marittime e Liguri, sull’Appennino alessandrino e nella fascia prealpina tra alto Canavese, Biellese, Valsesia e Verbano. Sulle Alpi la quota neve potrebbe scendere a 700-1.100 metri, mentre le temperature diminuiranno ulteriormente, portandosi anche sotto le medie stagionali.

Le nevicate potrebbero raggiungere altitudini ancora inferiori nel Piemonte meridionale. Tra Cuneese e Langhe la quota neve è prevista attorno ai 500-700 metri, con la possibilità di pioggia mista a neve fino a circa 400 metri in alcune zone collinari. Dal tardo pomeriggio il maltempo dovrebbe iniziare ad attenuarsi da ovest, dopo una giornata segnata da cieli coperti, venti nordorientali e condizioni decisamente più fredde rispetto a lunedì.

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