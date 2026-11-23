Una delle strade più importanti di Borgosesia completamente al buio. È la situazione segnalata nella serata di ieri, domenica 22 novembre, da alcuni cittadini, che hanno affidato ai social il proprio malcontento per lo spegnimento dei lampioni in via Vittorio Veneto. Il problema ha interessato una delle principali arterie cittadine, provocando preoccupazione soprattutto per la visibilità e la sicurezza di chi doveva percorrerla.

La segnalazione è comparsa sul gruppo Facebook “Sei di Borgosesia se…“, dove un utente ha pubblicato poche parole accompagnate da foto decisamente eloquenti (una di esse è quella riprodotta in copertina): «Via Vittorio Veneto completamente al buio». Il post ha richiamato l’attenzione di altri residenti. A preoccupare era soprattutto la mancanza di visibilità, tanto che un commentatore ha definito la situazione «davvero pericoloso», pur ipotizzando un problema tecnico temporaneo.

Segnalazioni anche da Cancino e dalla zona di Agnona

La discussione non si è però limitata a via Vittorio Veneto. Tra le risposte al post è arrivata anche una segnalazione relativa a Cancino, dove un residente ha riferito che l’illuminazione risultava spenta. Il disagio sarebbe quindi stato avvertito anche in altre zone del territorio comunale, almeno secondo quanto raccontato dai cittadini intervenuti nella conversazione online.

Un altro commento ha richiamato l’attenzione sulla situazione nella zona del ponte dei carabinieri, della rotonda e dell’incrocio di Agnona. In questo caso, secondo la testimonianza pubblicata nel gruppo, i problemi di illuminazione si trascinerebbero addirittura da mesi. Una segnalazione che riguarda dunque un disagio più prolungato, distinto dall’episodio registrato domenica sera nel centro cittadino. Un caso analogo si era avuto a fine agosto, ma in realtà già in più occasioni i rapprti tra il gestore degli impianti e l’amministrazione si sono fatti tesi.

Questa sera la luce è tornata, ma restano le segnalazioni

Per quanto riguarda via Vittorio Veneto, il problema è comunque rientrato. Nella serata di lunedì 23 novembre, infatti, l’illuminazione pubblica è tornata regolarmente in funzione, riportando la situazione alla normalità. Non sono al momento note le cause dello spegnimento dei lampioni, né se si sia trattato di un guasto localizzato o di un’interruzione che ha interessato più punti della rete.

Resta invece da verificare la situazione nelle altre zone indicate dai residenti, in particolare dove vengono lamentati problemi di lunga durata. La discussione nata su Facebook ha comunque mostrato quanto il tema dell’illuminazione pubblica sia sentito dai cittadini. La luce sulle strade è anche una questione di sicurezza, soprattutto nelle ore serali, quando la visibilità diventa fondamentale per automobilisti e pedoni.

Foto di copertina di Flavio Araldi

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