Capodanno nevoso: fiocchi attesi anche in pianura

Capodanno nevoso: per la giornata del primo gennaio l’Arpa annuncia neve anche a bassa quota.

Capodanno nevoso

I primi passi nel 2021 saranno sulla neve. Per il primo giorno dell’anno, già dalle prime ore del mattino, sono attese nevicate sul Piemonte. I fiocchi cadranno dapprima in montagna poi, in tarda mattinata, anche in pianura. Perlopiù si attendono nevicate debole, localmente moderate nella zona tra Novarese e Verbano. Verso sera su Novarese, Vercellese e Verbano sotto i 200 metri si avrà pioggia mista a neve.

