Carro-attrezzi in fiamme sulle strade di Valdilana. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Ponzone e di Biella.

Carro-attrezzi in fiamme sulle strade di Valdilana

Un carro-attrezzi ha improvvisamente preso fuoco nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 24 marzo, lungo le strade di Valdilana. Più precisamente, il fatto è accaduto in località Valle Mosso. Per fortuna il conducente ha avuto non solo il tempo di accostare ed evitare quindi problemi a se stesso o ad altri veicoli, ma ha anche iniziato autonomamente a spegnere le fiamme che si erano innescate nel motore.

Sul posto sono comunque arrivati operatori dei vigili del fuoco di Ponzone e di Biella, ma al loro arrivo il principio di incendio era ormai pressoché domato. Gli operatori hanno comunque provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l’area interessata.

LEGGI ANCHE: Fiamme nella galleria di Ghemme, chiusa l’autostrada A26

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook