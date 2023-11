Caso Cognetti: sulle dichiarazioni dello scrittore il “taccone” di Radio Deejay. ASCOLTA L’AUDIO

Caso Cognetti: sulle dichiarazioni dello scrittore il “taccone” di Radio Deejay. Ieri i due conduttori hanno dedicato otto minuti a parlare bene della Valsesia.

Caso Cognetti: sulle dichiarazioni dello scrittore il “taccone” di Radio Deejay

Calma: la Valsesia non è quella sorta di piovosa periferia urbana e industriale che si poteva capire ascoltando l’intervista dello scrittore Paolo Cognetti. Dopo la bufera sollevata martedì mattina dall’autore de “Le otto montagne”, nella mattinata di ieri, mercoledì 22 novembre, i due conduttori Linus e Fabio Savino si sono sentiti in dovere di correggere il tiro.

E sono andati in onda con un servizio di otto minuti intitolati “Viva la Valsesia” e interamente dedicato alla questione. «Ieri abbiamo ospitato uno scrittore “specializzato” nelle montagne e ci ha raccontato del suo nuovo libro, un giallo, una storia cupa. Non ha potuto ambientarlo nella sua valle, perché troppo soleggiata e luminosa. E parlando del posto scelto invece per ambientare la sua storia, ha parlato della Valsesia».

«Si dice sporco” ma si deve intendere “vissuto”»

Così introducono il caso. E proseguono. «Lo scrittore ha parlato della Valsesia in un modo che ai residenti non è piaciuto per nulla. In particolare, tra i vari aggettivi per descrivere il luogo ha anche usato la parola “sporco”» Ma secondo loro «non vuol dire sporco nel senso classico, ma è l’equivalente di “vissuto”. In generale, è chiaro che quello che ha detto Cognetti, preso così, può apparire un po’ forte… Poi mi immagino il passaparola, ne è uscita una tragedia. Addirittura il presidente dell’Unione montana ha ipotizzato la possibilità di una denuncia…»

E raccontano anche delle proteste arrivate in radio: «Un amico della valle mi ha detto che la Valsesia non è conosciuta come “il pisciatoio d’Italia”, ma “la valle più verde d’Italia”. In effetti, lo vedi anche sei fai ricerche su Google. Poi, è vero, non ci sono cementifici o cave. Al limite, le Cave erano una discoteca molto conosciuta all’ingresso della valle».

La lettera di Cognetti

