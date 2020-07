Centro incontro Valduggia porta gli anziani in Liguria.

Centro incontro Valduggia porta gli anziani al mare

È arrivato il momento delle vacanze al mare anche per il Centro incontro di Valduggia. La consueta trasferta estiva (inizialmente pensata per inizio giugno) ha portato alcuni soci del sodalizio in Liguria, a Diano Marina. Nonostante il cambio di periodo i soci non si sono fatti mancare la possibilità di un soggiorno al mare.

Riorganizzare secondo le disposizioni sanitarie

«Abbiamo atteso che le disposizioni sanitarie permettessero di spostarci per andare al mare – commenta Antonella Cerri, presidente del gruppo -, anche questa volta sono stati numerosi i soci a essersi iscritti». Complice il clima, il gruppo ha così trascorso una vacanza tra mare, spiaggia e divertimento.

