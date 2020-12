Colore arancione del Soroptimist per dire di no alla violenza sulle donne

Colore arancione del Soroptimist club per la campagna anti-violenza sulle donne.

Colore arancione del Soroptimist: si unisce tutta la Valsesia

Tutta la Valsesia si è mobilitata per partecipare alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne promossa dal Soromptimist Club di Valsesia. Nei giorni scorsi sono state organizzate parecchie iniziative per avvicinare la popolazione alla delicata tematica: dalla distribuzione di sacchetti negli esercizi commerciali, a una mostra fotografica all’ospedale di Borgosesia sino all’illuminazione in arancione dei principali monumenti valsesiani.

Continua la collaborazione con i Carabinieri

E ora il sodalizio guidato da Rosanna Salvoldi Prosino si rivolge a tutti coloro che hanno partecipato alla campagna solidale: «Ringrazio il capitano Annalisa Menga della caserma dei carabinieri di Borgosesia per aver illuminato lo stabile dell’Arma – scrive in una nota la presidente del Soroptimist valsesiano -, luogo dove abbiamo allestito “Una stanza tutta per sé” per le vittime che intendono sporgere denuncia».

Sintonia con Asl e Unione montana

«Ringrazio la direzione sanitaria Asl e il direttore Federico Scienza per aver messo a disposizione l’area dove abbiamo allestito la mostra fotografica “Dalle donne e per le donne”. Ringrazio l’assessore ai servizi sociali dell’Unione montana, Francesco Nunziata, per averci inviato il materiale informativo e il numero per chiedere aiuto 334.311.3955 del Centro antiviolenza Vercellese Eos».

E tutti gli esercizi commerciali

«Ringrazio le attività commerciali e in particolare le 38 panetterie e 20 farmacie che hanno distribuito i nostri sacchetti, la libreria Nuova Idea per aver allestito la vetrina in “Orange the Word” ed esposto diversi libri sulla violenza di genere. Un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile queste importanti iniziative».

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE