Completamente sepolta l’altalena al parco di Mera. In alcuni punti la neve supera i due metri. Ma la perturbazione ha le ore contate.

Completamente sepolta l’altalena al parco di Mera

Ultime ore di pioggia e neve nella nostra zona. La sacca di bassa pressione di sta spostando: nel Cuneese è già anche spuntato il sole, come dimostra la webcam di Limone Piemonte in un fermo-immagine delle 12.59.

Intanto sulle montagne di Valsesia, Valsessera e Valdilana gli accumuli cominciano a essere importanti. Lo dimostra un’altra webcam, quella che riprende il parchetto all’alpe di Mera: qui si vede chiaramente l’altalena pressoché del tutto sepolta dalla coltre bianca, che quindi in questa area è intorno ai due metri, tra neve fresca e quella che c’era già.

Altre strade chiuse in alta Valsesia

Intanto la Provincia ha chiuso altre due strade in alta Valsesia: la numero 9 della val Mastallone dal Ponte delle due acque e la numero 80 per Rimella. Sempre per valanghe o rischio valanghe restano isolati i paesi di Carcoforo, Rima e Rassa. Oltre ovviamente a tutta la zona della vallata principale oltre la frana di Piode: quindi Mollia, Campertogno e Alagna Valsesia.