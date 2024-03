Rischio valanghe, chiuse le strade per Rima e per Carcoforo. Decisione della Provincia di Vercelli a seguito della intensa nevicata sull’alta Valsesia.

Come era prevedibile, la Provincia di Vercelli ha deciso di chiudere al transito le strade provinciali 10 e 124, che raggiungono rispettivamente Rima e Carcoforo. Una decisione presa per scongiurare che qualche slavina investa veicoli in transito. Del resto, la stessa Agenzia regionale di protezione ambientale (Arpa) ha diramato l’allerta arancione per le valanghe in tutto l’arco alpino.

Resta ancora in forse l’apertura tra le 13 e le 17 della strada 299 per l’alta Valsesia all’altezza di Piode. Ieri, sabato 9 marzo, il tratto dove è caduta la frana è stato aperto e si poteva transitare sotto sorveglianza. I tecnici faranno un sopralluogo prima di decidere se aprire anche oggi con le stesse modalità, o se tenere chiuso.

Il meteo: pioggia e neve fino al pomeriggio

Le previsioni meteo per la giornata odierna indicano che la perturbazione comincerà a indebolirsi a partire dal pomeriggio. Domani sarà ancora nuvoloso e instabile, poi per il resto della settimana si prevede prevalenza di cielo sereno.