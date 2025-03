Con la neve aumenta il pericolo valanghe: da “moderato” a “marcato” in Valsesia. Il consueto bollettino dell’Arpa è un invito alla prudenza per chi sale in quota.

Ci sono zone delle alpi piemontesi in cui c’è pericolo valanghe, soprattutto dopo le precipitazioni dei giorni scorsi. La neve infatti non sempre ha avuto il tempo di sedimentarsi e potrebbe staccarsi al passare di uno sciatore o un escursionista. Il livello di pericolo, secondo il bollettino Arpa, in Valsesia varia tra il “moderato” e il marcato”.

Scrive Arpa: «Il pericolo di valanghe dovrebbe essere valutato con particolare attenzione sul posto. Soprattutto nelle regioni più colpite dalle precipitazioni sono possibili valanghe di dimensioni grandi e molto grandi. I punti pericolosi si trovano soprattutto ai piedi di pareti rocciose e dietro ai cambi di pendenza come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canaloni e nelle conche. Gli accumuli di neve ventata devono essere valutati con attenzione. Le valanghe possono coinvolgere gli strati più profondi del manto nevoso.

Le valanghe possono distaccarsi con un debole sovraccarico».

Possibili nuove precipitazioni

Per la giornata di oggi, venerdì 14 marzo, gli espertiprevedono «dal pomeriggio nuovo aumento dell’instabilità a partire dalle Alpi con nevicate oltre i 1100-1500 metri (localmente a quote inferiori nella notte su sabato) e qualche pioggia in estensione anche verso le pianure a Nord del Po verso sera e nella notte su gran parte della regione».

