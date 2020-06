Coronavirus bloccato nel Vercellese, nessun contagio o decesso ieri.

Coronavirus bloccato

Dati confortati quelli forniti ieri dalla Regione sulla diffusione del Coronavirus. Zero decessi e zero nuovi contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 22.755 (+193 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 2579 (+59) Alessandria, 1292 (+11) Asti, 802 (+0) Biella, 2176(+8) Cuneo, 2011 (+5 ) Novara, 11.869 (+ 108) Torino, 958 (+1 ) Vercelli, 917 (+ 0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 151 (+1) provenienti da altre regioni. Altri 1867 sono «in via di guarigione», ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

