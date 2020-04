Coronavirus Piemonte: oggi altri 99 decessi, il totale sale a 1.788. In crescita anche le guarigioni, che raggiungono quota 1.298.

Coronavirus Piemonte: oggi altri 99 decessi, il totale sale a 1.788

Non molla la presa il Coronavirus, che continua a uccidente: in Piemonte si sono aggiunti oggi altri 99 morti (in aumento rispetto a ieri), portando il totale a 1.788. Sono così suddivisi su base provinciale: 352 ad Alessandria, 93 ad Asti, 117 a Biella, 124 a Cuneo, 177 a Novara, 727 a Torino, 94 a Vercelli, 82 nel Verbano-Cusio-Ossola, 22 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. Da ricordare che proprio oggi il governatore Alberto Cirio ha prorogato le misure ferree fino al 3 maggio.

I guariti oggi sono 118

Il numero complessivo di pazienti virologicamente guariti è di 1.298 (118 in più di ieri): 74 (+13) in provincia di Alessandria, 68 (+3) in provincia di Asti, 71 (+2) in provincia di Biella, 124 (+11) in provincia di Cuneo, 93 (+11) in provincia di Novara, 701 (+62) in provincia di Torino, 76 (+8) in provincia di Vercelli, 68 (+5) nel Verbano-Cusio-Ossola, 23 (+3) provenienti da altre regioni.

La situazione dei contagiati

Sono 16.733 le persone finora risultate positive al “Covid-19” in Piemonte: 2.255 in provincia di Alessandria, 782 in provincia di Asti, 665 in provincia di Biella, 1.473 in provincia di Cuneo, 1.606 in provincia di Novara, 7.978 in provincia di Torino, 820 in provincia di Vercelli, 868 nel Verbano-Cusio-Ossola, 201 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 85 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 381 I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 69.003 di cui 36.037 risultati negativi.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE